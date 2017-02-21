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Главная » Образование » В Мурманской области будет реализовано восемь федеральных проектов в сфере образования
 
 
 
 
22 Февраля 2017 года, 14:34

В Мурманской области будет реализовано восемь федеральных проектов в сфере образования


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – По итогам участия в конкурсных отборах 2017 года в Мурманской области будет реализовано восемь федеральных проектов в сфере образования. Объем федеральной субсидии на реализацию составляет свыше 90 миллионов рублей, региональное софинансирование – 40 миллионов. Самым крупным проектом станет создание детского технопарка «Кванториум» на базе центра «Лапландия».

Предполагается, что центр смогут посещать 800 маленьких северян. Так, Мурманск войдет в состав координационных центров «JuniorSkills», расположенных в 27 областях страны.

«Технопарк направлен на повышение доступности и модернизацию дополнительного образования по естественно-научному и техническому направлениям», – пояснила Министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

Большое внимание будет уделено проектам, обеспечивающим доступную среду. Планируется развитие профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку систем инклюзивного образования инвалидов.

«Эта работа ведётся уже второй год на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, – пояснили «Би-порту» в Правительстве Мурманской области. – Ещё одно значимое направление – развитие системы независимой оценки качества общего образования. В рамках данной задачи предстоит модернизировать пункты проведения экзаменов».

Третий год наш регион будет участвовать в проекте создания в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом. С учётом запланированных в 2017 году работ все спортивные залы в сельских школах будут соответствовать современным требованиям.

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