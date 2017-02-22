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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Очерёдность в детские сады была ликвидирована в 15 муниципалитетах Мурманской области
 
 
 
 
23 Февраля 2017 года, 10:30

Очерёдность в детские сады была ликвидирована в 15 муниципалитетах Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - В 2016 году была полностью ликвидирована очередность в детские сады в 15 муниципалитетах. Об этом сообщила министр образования Мурманской области Наталья Карпенко. В рамках реализации проекта модернизации региональной системы дошкольного образования в сентябре после реконструкции введен в эксплуатацию детский сад № 121 в Мурманске, в декабре – детский сад на 300 мест в Гаджиево. Всего за период модернизации дошкольного образования в детских садах Мурманской области введено 3810 новых мест.

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