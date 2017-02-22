Очерёдность в детские сады была ликвидирована в 15 муниципалитетах Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - В 2016 году была полностью ликвидирована очередность в детские сады в 15 муниципалитетах. Об этом сообщила министр образования Мурманской области Наталья Карпенко. В рамках реализации проекта модернизации региональной системы дошкольного образования в сентябре после реконструкции введен в эксплуатацию детский сад № 121 в Мурманске, в декабре – детский сад на 300 мест в Гаджиево. Всего за период модернизации дошкольного образования в детских садах Мурманской области введено 3810 новых мест.