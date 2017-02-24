Сотрудники Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области провели экскурсию для школьников

24 Февраля 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 24 февраля - Экскурсия для школьников гимназии №2 города Мурманска была приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.

Школьников ожидала увлекательная программа, организованная преподавательским составом и слушателями центра, в ходе которой им предстояло познакомиться с работой полиции.

Преподаватели Центра продемонстрировали ребятам на специальном тренажере технику оказания первой медицинской помощи. Также школьники прошли психологическое тестирование. Гостям подробно рассказали о расположенных на территории Центра учебных объектах и их практическом применении при несении службы.

Также в ходе экскурсии для ребят были организованы показательные выступления. В спортзале слушатели центра продемонстрировали боевые приемы самбо, дзюдо и варианты задержания правонарушителей.

Особый интерес у школьников вызвала выставка оружия и специальных средств. Ребята примеряли бронежилеты и защитные каски, расспрашивали полицейских о технических характеристиках представленных образцов вооружения.

После завершения активной части экскурсии начальник Центра Юрий Хаттунен пообщался с ребятами и рассказал, чему обучают будущих стражей правопорядка в учебном центре полиции.

Школьники поблагодарили полицейских за приглашение в Центр профессиональной подготовки УМВД. Многие из них по-другому взглянули на профессию стража правопорядка и задумались о работе в полиции.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области