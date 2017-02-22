Мурманская областная научная библиотека создала интерактивную карту Кольского Севера

24 Февраля 2017 года, 11:47

МУРМАНСК / 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная научная библиотека запустила интерактивную карту «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера». Как сообщается на сайте Года экологии в России, на трёхмерной карте Кольского полуострова собраны краткие исторические и культурные справки о достопримечательностях и святынях, природных явлениях, знаменательных событиях.

В частности, с помощью карты можно узнать факты о природе Кольского заполярья, увидеть и познакомиться с памятниками природы — амазонитами горы Парусной, аметистовыми щётками мыса Корабль, водопадом на реке Чапома. Кроме того, пользователи смогут побывать в заповедниках — «Кандалакшском», «Пасвик», «Лапландском», — а также в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте.

Информационный ресурс содержит текстовые, фото-, аудио- и видеоматериалы, а также 3D-экскурсии, ссылки на полнотекстовые электронные ресурсы библиотеки.