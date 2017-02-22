Роспотребнадзор: число нарушений норм питания в российских детских садах снижается

24 Февраля 2017 года, 12:09

РОССИЯ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Количество нарушений норм питания в детских садах и яслях по России с начала учебного год снизилось, сообщают в федеральном Роспотребнадзоре.

С начала учебного года специалисты ведомства провели более 6,5 тысяч проверок в детских садах и яслях. В ходе них были проинспектированы организаторы питания, с которыми дошкольные учреждения заключили договора, сами ясли и детсады, а также поставщики продуктов. Кроме того, было проверено состояние пищеблоков, рационы питания детей, качество и безопасность поступающих продуктов и готовых блюд.

В ходе проверки было установлено, что в российских дошкольных образовательных организациях горячим питанием охвачено 100% детей. Отмечается, что в этом году снизилось количество фактов невыполнения норм питания по всем основным пищевым продуктам.

«В два раза реже по сравнению с прошлым учебным годом не выполняются нормы питания по мясу, овощам, сокам, на треть сократилось невыполнение норм по рыбе, молоку, творогу и фруктам», - сообщают в Роспотребнадзоре.

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