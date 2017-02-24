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Главная » Образование » Число российских поступающих в финские вузы за год сократилось на 65%
 
 
 
 
24 Февраля 2017 года, 18:24

Число российских поступающих в финские вузы за год сократилось на 65%


ФИНЛЯНДИЯ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – С 2017 года россиянам и другим неевропейцам придется платить за обучение в финских университетах: учиться бесплатно в Финляндии можно будет только на финском и шведском языках, а за высшее образование на английском придется платить не менее 1500 евро в год. Однако по данным исследования финские вузы установили цены в разы выше.

Общее число российских абитуриентов в рамках нынешней приёмной кампании во всех финских вузах по сравнению с годом ранее сократилось на 65%, с 1838 до 632 человек, сообщили «Фонтанке.fi» в Университете прикладных наук Турку. Нововведение оказалось очень чувствительным для самого главного вуза страны – Университета Хельсинки. Вуз получил примерно 1600 заявок на англоязычные магистерские программы – на треть меньше, чем в 2016-м.

Самое значительное снижение отмечено в количестве заявлений от граждан России, Нигерии и США. В этом году число россиян среди абитуриентов в этом году составляет 29 человек против 97 человек в 2016-м, при этом ранее студенты из России были самой многочисленной группой иностранных студентов. Всего доля желающих учиться из стран вне ЕС упала с 73% до 57%.

Фото: LiveInternet

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