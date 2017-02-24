В Мурманском педагогическом колледже отпраздновали Масленицу

25 Февраля 2017 года, 20:50

МУРМАНСК/ 25 февраля - Подходит к завершению масленичная неделя. Сегодня в Мурманском педагогическом колледже прошёл любимый всеми праздник — Масленица, или Проводы зимы.

Празднование Масленицы давно стало доброй традицией в этом учебном заведении. В нём принимают участие как студенты, так и преподаватели. Вот и в этом году все собрались во внутреннем дворике коллежа, чтобы играми, песнями и шутками проводить зиму и встретить весну.

Начался праздник с появления Зимы и Весны. Зима никак не хотела уходить, и для того, чтобы её одолеть, зрители вместе со скоморохами разгадывали сложные загадки, участвовали в конкурсах и эстафетах, перетягивали канат, бегали в мешках, кружились в хороводах. Всё это сопровождалось словами: «Полно Зимушке зимовать, пора Весне наступать. Масленица, иди поскорее!!!». Как во всех волшебных сказках, добро победило — Зима сдалась, уступив место тёплой и солнечной Весне.

Завершился праздник, как и положено, угощением вкусными блинами, которые испекли для всех участников сотрудники столовой колледжа.

«Сегодняшние гулянья получились очень весёлыми и радостными, несмотря на морозную погоду! Все получили массу добрых эмоций! Нам, будущим педагогам, также важно участие в таких праздниках, для того чтобы правильно знакомить детей с народными традициями, приобщать их к национальной культуре!», - рассказали студенты колледжа.