В Мурманском педагогическом колледже отпраздновали Масленицу

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус»
Вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Мурманская миля» Вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Мурманская миля»
ŠKODA Yeti едут к детям! ŠKODA Yeti едут к детям!
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
 
 

Видеоновости16+

«Перегорело» - сборник стихов мурманской поэтессы
 
 
 
 

Курсы валют 23.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,8050
-0,0674
1 USD
Доллар США
57,4762
-0,3828
1 EUR
Евро
60,4535
-0,7555
10 NOK
Норвежских крон
68,6201
-0,5322
10 SEK
Шведских крон
63,8454
-0,5712
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-15°
0.4 м/с
давление 745.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Дорога до Туманного и Териберки открыта для проезда
24 Февраля 2017, 13:28
Дорога до Туманного и Териберки открыта для проезда
В рамках марафона «Северный характер» в Мурманской области пройдут кинопраздники
24 Февраля 2017, 12:54
В рамках марафона «Северный характер» в Мурманской области пройдут кинопраздники
Роспотребнадзор: число нарушений норм питания в российских детских садах снижается
24 Февраля 2017, 12:09
Роспотребнадзор: число нарушений норм питания в российских детских садах снижается
Исполняющим обязанности постпреда России в ООН назначен Петр Ильичев
24 Февраля 2017, 11:00
Исполняющим обязанности постпреда России в ООН назначен Петр Ильичев
 
 
 
 

Самое читаемое

Производители мороженого аргументировали рост цен
25 Февраля 2017, 11:00
Автомобиль перевернулся на Восточно-объездной автодороге
25 Февраля 2017, 11:23
В Мурманске ликвидируют пожар на Карла Либкнехта
25 Февраля 2017, 18:45
В ДТП на восточно-объездной дороге никто не пострадал
25 Февраля 2017, 14:05
В Апатитах хулиганы избили подростка, заступившегося за бездомного мужчину
25 Февраля 2017, 15:54
В Заполярье до -17° и гололедица
25 Февраля 2017, 10:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » В Мурманском педагогическом колледже отпраздновали Масленицу
 
 
 
 
25 Февраля 2017 года, 20:50

В Мурманском педагогическом колледже отпраздновали Масленицу


МУРМАНСК/ 25 февраля - Подходит к завершению масленичная неделя. Сегодня в Мурманском педагогическом колледже прошёл любимый всеми праздник — Масленица, или Проводы зимы.

Празднование Масленицы давно стало доброй традицией в этом учебном заведении. В нём принимают участие как студенты, так и преподаватели. Вот и в этом году все собрались во внутреннем дворике коллежа, чтобы играми, песнями и шутками проводить зиму и встретить весну.

Начался праздник с появления Зимы и Весны. Зима никак не хотела уходить, и для того, чтобы её одолеть, зрители вместе со скоморохами разгадывали сложные загадки, участвовали в конкурсах и эстафетах, перетягивали канат, бегали в мешках, кружились в хороводах. Всё это сопровождалось словами: «Полно Зимушке зимовать, пора Весне наступать. Масленица, иди поскорее!!!». Как во всех волшебных сказках, добро победило — Зима сдалась, уступив место тёплой и солнечной Весне.

8

Завершился праздник, как и положено, угощением вкусными блинами, которые испекли для всех участников сотрудники столовой колледжа.

«Сегодняшние гулянья получились очень весёлыми и радостными, несмотря на морозную погоду! Все получили массу добрых эмоций! Нам, будущим педагогам, также важно участие в таких праздниках, для того чтобы правильно знакомить детей с народными традициями, приобщать их к национальной культуре!», - рассказали студенты колледжа.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске отметили День защитника Отечества и Масленицу
2.
Мончегорск и Апатиты отметят Масленицу 26 февраля
3.
Молодежные масленичные гулянья пройдут в Мурманске 26 февраля
4.
В Мурманске на праздники ограничат движение
5.
В Мурманске пройдут гуляния, посвященные Масленице
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта