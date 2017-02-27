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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

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О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Главная » Образование » В «Лапландии» состоится педагогический форум «От экологического образования – к экологической культуре»
 
 
 
 
28 Февраля 2017 года, 11:05

В «Лапландии» состоится педагогический форум «От экологического образования – к экологической культуре»


МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Центре дополнительного образования детей «Лапландия» в 11:30 состоится педагогический форум «От экологического образования – к экологической культуре».

Форум проходит в соответствии Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. В нем примут участие заместитель губернатора Инна Погребняк, преподаватели Мурманского Арктического государственного университета, научные сотрудники Мурманского областного краеведческого музея, общественных и научных природоохранных организаций.

На форуме предполагается работа круглого стола «От экологии природы – к экологии души», в рамках которого будут рассмотрены вопросы взаимодействия природоохранных организаций с образовательными учреждениями, роль музеев и СМИ в экологическом воспитании учащихся, проблемы формирования экологического воспитания в образовательных организациях.

Для педагогических работников в рамках интерактивных площадок состоятся творческие мастерские: «ИКТ-технологии в экологическом образовании обучающихся»; «Арт-технологии в экологическом воспитании детей и молодежи»; «Игровая модель экологического воспитания обучающихся»; «Кейс-метод в экологическом образовании»; «Проектная модель экологического образования»; «Тренинговая модель экологического воспитания»; «Тематические смены экологического профиля в детском оздоровительном лагере», а также презентация проектов («Зеленые точки региона», «Эколята», «Молодые защитники природы», издание заповедником «Пасвик» фенологического атласа растений и др.).

На форуме также будут представлены выставки «Сбережем природу Севера» (экологические рисунки учащихся), «Инструментальные исследования окружающей среды» (модульная система экспериментов на базе цифровых технологий «PROLog-v2-NAT-Естествознание-1-2016», Sciense+Tehnology+Art), «Я с книгой открываю мир природы», «Жизнь на камнях» и выставка проектов по вопросам охраны окружающей среды «В гармонии с природой».

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