Курсы подготовки к тотальному диктанту начнутся в Мурманске в марте

28 Февраля 2017 года, 15:58

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — В марте в Мурманском государственном техническом университете начинаются курсы по подготовке к Тотальному диктанту. Занятия будут проводить преподаватели вуза. Программа курсов разработана экспертами Тотального диктанта с учетом сложностей текста диктанта 2017 года.

В этом году Мурманская область будет участвовать в Тотальном диктанте уже в четвертый раз, впервые же регион принял участие в акции в 2014 году. Тотальный диктант — это добровольный бесплатный диктант для всех желающих, для тех, кто любит русский язык, хочет быть грамотным и гордится национальным богатством своей страны.

В 2016 году диктант прошёл 16 апреля, участие в нем приняло 630 человек, текст диктанта написал известный детский писатель Андрей Усачев. Кроме того, проверить уровень грамотности можно было не только в стенах МГТУ, но и на борту ледокола «Ленин».