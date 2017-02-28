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Надежда Вуколова:

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Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Главная » Образование » Курсы подготовки к тотальному диктанту начнутся в Мурманске в марте
 
 
 
 
28 Февраля 2017 года, 15:58

Курсы подготовки к тотальному диктанту начнутся в Мурманске в марте


МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — В марте в Мурманском государственном техническом университете начинаются курсы по подготовке к Тотальному диктанту. Занятия будут проводить преподаватели вуза. Программа курсов разработана экспертами Тотального диктанта с учетом сложностей текста диктанта 2017 года.

В этом году Мурманская область будет участвовать в Тотальном диктанте уже в четвертый раз, впервые же регион принял участие в акции в 2014 году. Тотальный диктант — это добровольный бесплатный диктант для всех желающих, для тех, кто любит русский язык, хочет быть грамотным и гордится национальным богатством своей страны.

В 2016 году диктант прошёл 16 апреля, участие в нем приняло 630 человек, текст диктанта написал известный детский писатель Андрей Усачев. Кроме того, проверить уровень грамотности можно было не только в стенах МГТУ, но и на борту ледокола «Ленин».

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