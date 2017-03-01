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Главная » Образование » Определен новый подрядчик, который займется строительством детского сада в Североморске-3
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 15:16

Определен новый подрядчик, который займется строительством детского сада в Североморске-3


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Ответственность за выполнение строительства детского сада в Североморске-3 теперь лежит на ООО «Мурманстрой». Результаты конкурса стали известны сегодня: заказчик выбирал из шести заявок, соответствующих необходимым требованиям. В итоге победитель предложил цену в 210 миллионов рублей, при этом подрядчик должен выполнить работы не позднее 310 календарных дней с момента заключения контракта. Согласно документации госзакупки, «Мурманстрой» предстоит выполнить «достройку объекта капитального строительства».

Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. В двухэтажном здании на первом этаже разместятся четыре ясельные группы и две группы для детей младшего возраста, а также служебно-бытовые помещения, пищеблок и медкабинет. На втором этаже: группы для детей среднего, старшего и подготовительного возраста – по две для каждого, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Ранее строительство детского сада должно было завершиться в апреле 2017 года. Год назад прошло рабочее совещание, где глава администрации ЗАТО Североморск выразила беспокойство соблюдением сроков работ – на тот момент происходил монтаж фундаментных блоков.

Напомним, что по состоянию на 20 января 2017 года прежнему подрядчику ООО «Формула Уюта» были оплачены работы на сумму более 32 миллионов рублей, при этом в декабре прошлого года вся работа над строительством была остановлена. Сейчас компания включена в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

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