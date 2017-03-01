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Главная » Образование » «Сименс» определил первого финалиста конкурса для старшеклассников
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 17:20

«Сименс» определил первого финалиста конкурса для старшеклассников


КАЗАНЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - В Казани состоялся региональный этап XI Всероссийского конкурса для старшеклассников, проводимый компанией «Сименс». Экспертный совет выбрал лучшую работу в Приволжском федеральном округе.

Победителем стал Михаил Шевнин, учащийся 10 класса Лицея №41 из Ижевска. Молодой человек разработал специальное устройство, позволяющее людям с ограниченными возможностями воспринимать информацию через вибрацию. Такой метод может быть использован для передачи небольших объемов информации и не требует длительного обучения. Жюри отметило, что себестоимость данной системы довольно низкая, что делает её конкурентоспособной.

Эксперты также высоко оценили проекты старшеклассников из Буинска, Казани и Арска.

До конца марта победители определятся во всех федеральных округах страны. Лучшие работы будут представлены в финале, который пройдет в апреле в Москве.

Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи и проводится компанией «Сименс» уже одиннадцатый раз. В этом году в адрес оргкомитета поступило около 400 заявок. География участников охватывает все федеральные округа России. Конкурс проходит при поддержке региональных органов власти и учебных заведений по всей стране.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте.

Фото: YouTube/YourHobbyTV

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