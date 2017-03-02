В отношении ректора МИБО возбуждено ещё одно уголовное дело

02 Марта 2017 года, 13:10

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении ректора «Международного института бизнес-образования». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Напомним, что с декабря 2015 года ректором ВУЗа был Сергей Плисов. В марте 2016 года эту должность занял Сергей Панков. В декабре государственная аккредитация «МИБО» была приостановлена в связи с выявленными нарушениями.

«В декабре 2016 года подозреваемый, используя свое служебное положение, за денежные средства в размере 160 тысяч незаконно изготовил и предоставил диплом о высшем образовании лицу, которое фактического обучения в институте не проходило. Данное преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Мурманской области», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя следственного управления Ксения Кошелюк.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в отношении руководителя в суд также было направлено дело о невыплате заработной платы сотрудникам учреждения. В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный преступлением, на сумму 300 тысяч рублей.