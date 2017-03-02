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Главная » Образование » Марина Ковтун встретилась с победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 16:50

Марина Ковтун встретилась с победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников


МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня в областном правительстве губернатор Марина Ковтун встретилась с победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году.

В этом году победителями стали 209 школьников, среди них – 15 одиннадцатиклассников, которые вместе с преподавателями и пришли на встречу с главой региона.

«Ваша победа – свидетельство того, что вы очень ответственно подошли к участию в олимпиадах, проявили достаточно высокое качество знаний. Конечно, ваша победа – это не случайность, а результат вашего труда. Вы большие молодцы, и мы вами очень гордимся», – обратилась к школьникам губернатор.

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Также она отметила, что результат побед зависел не только от самих участников олимпиад, но и от труда их наставников, а также от родителей, которые всегда поддержат стремления своих детей.

Среди ребят, пришедших на встречу, были участники сразу нескольких олимпиад. Например, Екатерина Яковлева из МБОУ гимназия №1 (Североморск) стала победителем олимпиады по русскому языку, призером в олимпиадах по литературе и английскому, а также попробовала свои силы в обществознании и французском языке.

«Прежде всего, мне помогает мотивация, потому что зачем тебе все это, если ты не мотивирован? Говорят, что родители – твои лучшие друзья, и это действительно так, ведь кто поймет и поддержит тебя лучше, чем они? И, конечно, мне очень помогли наставники. Мои педагоги – золотые люди, и к ним всегда можно обратиться за помощью и советом», – рассказала ученица.

«Здесь без преувеличения собрались ребята, которые в полном смысле являются будущим Кольского Севера, готовые отдать свои знания и стать полезными для нашей Родины», – подчеркнула Марина Ковтун.

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