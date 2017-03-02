В Мурманске наградили лучших педагогов

03 Марта 2017 года, 11:11

МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске подведены итоги городских конкурсов профессионального мастерства педагогических работников «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства», «Педагогические надежды».

Большой праздник, на котором чествовали победителей, состоялся в областном Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова. Заслуженные награды номинантам вручил депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

«Отрадно, что в заполярной столице свято чтут лучшие традиции мурманского образования. Конкурсы профмастерства – одна из таких добрых традиций. Хочется поблагодарить всех педагогов за их труд и желание профессионально развиваться», – отметил Алексей Веллер.

Конкурсные мероприятия проходили в течение недели, в ходе которой конкурсанты провели открытые занятия с детьми, классные часы, родительские собрания, обобщили опыт своей работы.

«С каждым годом число участников растет. В этот раз за победу боролись 89 педагогических работников», – отметил председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов.

В конкурсе «Воспитать человека» победила Надежда Микурова, учитель английского языка, классный руководитель 7 класса, школа №13; в конкурсе «Сердце отдаю детям» – Александра Коровина, тренер – преподаватель детско-юношеской спортивной школы №11 по фитнес аэробике и пауэрлифтингу; в конкурсе «Ступеньки мастерства» – Мария Чернявская, воспитатель детского сада №122.

Победителей фестиваля молодых педагогов города Мурманска «Педагогические надежды – 2017» можно посмотреть на сайте администрации Мурманска.

АГМ