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Главная » Образование » Турникеты в мурманских школах выставили на продажу
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 11:50

Турникеты в мурманских школах выставили на продажу


МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – Владелец системы «Безопасная школа» ИП Виноградова продает франшизу на бизнес, соответствующее объявление появилось на сайте «Авито» 18 февраля.

Речь идет о проекте «Безопасная школа», в рамках которого школы Мурманска оснащаются турникетами. Оборудование устанавливается ИП Виноградовой Е. А. за счет самой организации. «Безопасная школа» работает во многих учебных заведениях России с 2008 года.

В ИП Виноградова «Би-порту» подтвердили информацию о продаже, однако уточнили, что «продается не сам бизнес, а франшиза на бизнес», то есть право пользоваться торговой маркой или брендом и фирменным оборудованием, предоставляемым владельцем бизнеса. Представитель ИП рассказал, что на них «выходили люди из Дагестана, Владимирской области, интерес к проекту есть».

В объявлении указано, что «Продается вместе с оборудованием+базой данных+раскрученным крутым сайтом и брендом +группа вконтакте +золотой номер телефона, при необходимости в ваш штат переходят обученный персонал». Однако передавать персональные данные третьим лицам запрещено. На вопрос «Би-порта» о правомерности таких действий, представитель ответил, что «нет, база данных не продается».

«Когда франшиза продается, тогда идет продажа оборудования. То есть, у нас есть уже проверенный поставщик оборудования, и все это продается. И базу данных надо понимать как лицензионное программное обеспечение», – заявил представитель в ИП Виноградова.

В январе прокуратура Ленинского округа постановила, что установка турникетов ведётся с нарушением закона. В договорах, заключенных с родителями учеников, отсутствуют обязательные сведения о способе обработки персональных данных, способе отзыва согласия субъекта персональных данных, о перечне действий с персональными данными, на совершение которых дано согласие. Это противоречит требованиям Федерального закона «О персональных данных». В отношении ИП вынесено предостережение.

Ранее на вопрос «Би-порта» о правомерности сбора персональных данных школьников в ИП ответили, что организация не оперирует ими, а «карты не именные, у них есть просто порядковый номер». В организации также отмечали, что «посмотреть в базе, в компьютере, либо в самой программе» можно только ФИО ученика, а «это те данные, которые повсеместно по школе развешаны в списках на олимпиады, на конкурсы, мы их не передаем, у нас их даже нет».

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