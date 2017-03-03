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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманская школа оштрафована на 50 тысяч рублей за падение девочки с турника
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 13:12

Мурманская школа оштрафована на 50 тысяч рублей за падение девочки с турника


МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Ленинского округа завершила проверку по факту падения ученицы одной из мурманских школ с турника во время урока физкультуры. Напомним, что по факту падения было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенной проверки установлено, что 14 декабря 2016 года на уроке физкультуры ученица 4 класса школы №41 получила травму позвоночника в результате падения с ненадлежащее закрепленного турника при выполнении упражнения на указанном спортивном оборудовании. Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации не только турника, но и гандбольных ворот.

По возбужденному прокуратурой Ленинского округа Мурманска делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.5.57 КоАП РФ, мировой суд признал юридической лицо МБОУ СОШ № 41 виновным в нарушении гарантированного законом права обучающейся на охрану жизни и здоровья с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 руб.

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