Мурманская школа оштрафована на 50 тысяч рублей за падение девочки с турника

03 Марта 2017 года, 13:12

МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Ленинского округа завершила проверку по факту падения ученицы одной из мурманских школ с турника во время урока физкультуры. Напомним, что по факту падения было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенной проверки установлено, что 14 декабря 2016 года на уроке физкультуры ученица 4 класса школы №41 получила травму позвоночника в результате падения с ненадлежащее закрепленного турника при выполнении упражнения на указанном спортивном оборудовании. Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации не только турника, но и гандбольных ворот.

По возбужденному прокуратурой Ленинского округа Мурманска делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.5.57 КоАП РФ, мировой суд признал юридической лицо МБОУ СОШ № 41 виновным в нарушении гарантированного законом права обучающейся на охрану жизни и здоровья с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 руб.