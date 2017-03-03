Минобрнауки РФ утвердил расписание проведения итоговых экзаменов в школах

03 Марта 2017 года, 15:40

РОССИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — Министерство образования и науки утвердило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году.

В соответствии с расписанием, экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля, основной – с 29 мая 2017 года по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии, а также по информатике и ИКТ.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам или получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период – с 5 по 16 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.

Напомним, что в феврале Мурманская область присоединилась к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В рамках акции родители выпускников смогли пройти всю процедуру ЕГЭ вместе с выпускниками.

По информации Министерства образования и науки, в 2017 году в Мурманской области примут участие в ГИА в форме ЕГЭ свыше 3200 выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений, в форме ОГЭ — свыше 6900 выпускников 9 классов.

Фото: Newstes.ru