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Игорь Нешатаев:

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Сергей Агарков:

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Главная » Образование » Выпускница Мурманского педагогического колледжа – призёр городского конкурса профессионального мастерства
 
 
 
 
04 Марта 2017 года, 22:03

Выпускница Мурманского педагогического колледжа – призёр городского конкурса профессионального мастерства

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МУРМАНСК/ 4 марта - В Мурманске подвели итоги городского конкурса педагогических работников «Ступеньки мастерства». В нём приняло участие более 20 педагогов из образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

Участникам предстояло пройти несколько этапов. Они должны были подготовить видеовизитку, представить собственную методическую разработку, разработать и провести занятие и мастер-класс.

В финал вышли 10 человек, в том числе и Екатерина Горева — выпускница Мурманского педагогического колледжа 2015 года, воспитатель МДОУ № 93 города Мурманска. Финалистам необходимо было подготовить и прочесть публичную лекцию, а также принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». Екатерина успешно прошла все испытания и стала призером конкурса.

«Мне нравится работа воспитателя. Видеть улыбки детей, огонёк озорства в их глазах, доверие со стороны родителей и ожидание новых встреч  - вот то, к чему я стремлюсь в профессиональной деятельности», - рассказывает о себе выпускница колледжа.

Екатерина уже является победителем конкурса профессионального мастерства «Педагог, которого ждут» (Архангельск, 2015 год), победителем I регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia, WSR) в компетенции «Дошкольное воспитание» (Мурманск, 2015 год), победителем I открытого чемпионата WSR Северо-Западного федерального округа (Санкт-Петербург, 2016 год), участником финала национального чемпионата WSR (Московская область, 2016 год). В конце прошлого года девушка стала лауреатом премии главы города «Молодым мурманчанам» в номинации «Достижения в области образования и воспитательной деятельности».

Как отмечает Екатерина, она не собирается останавливаться на достигнутом и планирует развиваться и совершенствоваться, осваивать новые способы и средства педагогической деятельности. По ее словам, участие в конкурсах профессионального мастерства является для неё мотивацией к дальнейшему профессиональному росту, средством творческой самореализации.

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