Студентов-судэкспертов Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета МЧС перевели на обучение в головной вуз

06 Марта 2017 года, 11:50

МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – 1 марта завершился без преувеличения внезапный перевод студентов Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС на обучение в головной вуз, обучавшихся по специальности «судебная экспертиза». Причиной тому послужило решение университета о прекращении реализации данной образовательной программы. Соответствующий приказ был подписан начальником университета 10 февраля 2017 года.

Как пояснили в вузе, данное решение было принято в связи с тем, что по направлению «судебная экспертиза» изменился федеральный образовательный стандарт. В частности, были ужесточены требования к материально-техническому, учебно-методическому и кадровому обеспечению реализации образовательной программы. Мурманский филиал этим требованиям соответствовать перестал, возможностями для наращивания указанных характеристик не обладал, что не позволяло ему пройти государственную аккредитацию.

В сообщении университета также говорится о том, что Мурманский филиал в настоящий момент не обеспечивает полноценного набора абитуриентов по указанным специальностям и направлениям подготовки, что ограничивает возможности филиала. За период 2012-2016 годы суммарный объем расходов Мурманского филиала превышает над доходами в размере более 7 млн рублей. Отметим, что на 2016/2017 учебный год стоимость обучения по специальности «судебная экспертиза» составляет 125 тысяч рублей в год.

«Стоимость обучения для студентов Мурманского филиала при переводе в головной вуз сохранится на весь период обучения в размерах, установленных действующим договором», - сообщили в университете.

Кроме того, студентам было обещано выделение места сразу в трёх общежитиях, однако, как рассказывают родители некоторых студентов, для гарантированного получения жилого места надо было написать соответствующее заявление едва ли ни с первых дней, как стало известно о закрытии специальности. Те, кто замешкался, оказались вынуждены самостоятельно арендовать жильё.