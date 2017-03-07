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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Североморске построят новую школу и детский сад
 
 
 
 
07 Марта 2017 года, 11:40

В Североморске построят новую школу и детский сад


СЕВЕРОМОРСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Североморск с большой долей вероятности войдет в программу по строительству еще одного детского сада на улице Гвардейская. Об этом сообщил Глава ЗАТО Североморск Александр Абрамов. Помимо этого на его встрече с организацией «Радуга» был поднят вопрос о перспективах строительства в столице Северного флота новой современной школы.

«Он находится в стадии согласования, и перспективы строительства детского садика, и школы – это результат вклада семей в решение задачи демографической ситуации. В настоящий момент Североморск занимает первое место в Мурманской области по рождаемости», – сообщили «Би-порту» в местном Совете депутатов.

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