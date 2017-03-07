В Североморске построят новую школу и детский сад

07 Марта 2017 года, 11:40

СЕВЕРОМОРСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Североморск с большой долей вероятности войдет в программу по строительству еще одного детского сада на улице Гвардейская. Об этом сообщил Глава ЗАТО Североморск Александр Абрамов. Помимо этого на его встрече с организацией «Радуга» был поднят вопрос о перспективах строительства в столице Северного флота новой современной школы.

«Он находится в стадии согласования, и перспективы строительства детского садика, и школы – это результат вклада семей в решение задачи демографической ситуации. В настоящий момент Североморск занимает первое место в Мурманской области по рождаемости», – сообщили «Би-порту» в местном Совете депутатов.