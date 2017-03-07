Детский сад Титана возобновил работу после массового отравления детей

07 Марта 2017 года, 12:40

КИРОВСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – С сегодняшнего дня детский сад №36 в поселке Титан вернулся к работе в обычном режиме. Закончены необходимые работы по дезинфекции и профилактике возникновения острой кишечной инфекции, которая стала причиной отравления 22 воспитанников. Деятельность учреждения была приостановлена 3 марта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительным результатам анализов, взятых у заболевших, причиной недомогания стала норовирусная инфекция. По информации АКЦГБ, состояние детей удовлетворительно.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту заболеваемости другой группы детей. Вчера, 6 марта, после выходных в кировский детский сад №16 не пришло 10 детей.

«В связи со сложившейся ситуацией, во всех дошкольных и школьных, оздоровительных учреждениях дневного пребывания города будут приняты особые меры профилактической направленности ОКИ, включающие в себя различные мероприятия по режиму приема и приготовления пищевых продуктов, – сообщили в администрации Кировска.– На период проведения дополнительных мер будет приостановлено функционирование бассейнов. Ежедневно, при утреннем приеме в детский сад родители будут опрошены о состоянии здоровья ребенка. В режиме жесткого контроля все дошкольные и школьные учреждения будут работать вплоть до стабилизации эпидемиологической обстановки».

Фото: LiveInternet