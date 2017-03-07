Весенний концерт в педагогическом колледже

07 Марта 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 7 марта - Сегодня в Мурманском педагогическом колледже звучали тёплые, душевные слова в адрес милых женщин – здесь состоялся традиционный концерт, посвященный первому весеннему празднику.

С Международным женским днём преподавателей, сотрудников и студентов поздравила директор колледжа Надежда Вуколова. Она отметила, что в наши дни женщины заняты во всех сферах деятельности, успешно и плодотворно трудятся, достигают профессиональных вершин, при этом оставаясь нежными, добрыми и чуткими, заряжая окружающих энергией и оптимизмом, наполняя жизнь гармонией. «Мурманскому педагогическому колледжу повезло особенно – здесь работают и учатся только красивые, умные и талантливые женщины и девушки. Нашу профессию невозможно даже представить без волшебных улыбок, заботливых рук и чутких женских сердец!», - подчеркнула она.

Во время концерта звучали нежные стихи о любви и весне, высоком предназначении женщины в этом мире. Студенты исполняли красивые танцы под чарующую музыку, пели добрые и веселые песни.

Конечно, в этот день не обошлось без поздравлений женщинам от мужской части коллектива колледжа. Специально к празднику мужчины-преподаватели подготовили свой творческий номер: песни под гитару, слова признания и восхищения, добрые пожелания.