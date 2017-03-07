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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » «Сименс» выбрал финалистов конкурса в ЮФО и СФО
 
 
 
 
08 Марта 2017 года, 10:30

«Сименс» выбрал финалистов конкурса в ЮФО и СФО


РОССИЯ/ 8 марта/ БИ-ПОРТ - Экспертный совет XI Всероссийского конкурса выбрал очередных финалистов в регионах. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах лучшей была признана работа ученицы 10 класса из Ростова-на-Дону Марии Кожевниковой. Она разработала устройство, которое помогает в решении проблем по реабилитации пациентов после операции предстательной железы.

В Сибирском округе победу одержал ученик 10 класса Альберт Григорьев из Новосибирска. Он разработал специальный браслет, который информирует родственников пациента о  критических ситуациях в случае кардиологических осложнений. Браслет предназначен для людей с сердечными заболеваниями, входящих в зону риска. Научным руководителем проекта является Артем Земляк, который сам был финалистом конкурса в 2015-2016 учебном году.

Накануне стал известен победитель конкурса в Приволжском федеральном округе.

До конца марта победители определятся во всех федеральных округах страны. Лучшие работы будут представлены в финале, который пройдет в апреле в Москве.

Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи и проводится компанией «Сименс» уже одиннадцатый раз. В этом году в адрес оргкомитета поступило около 400 заявок. География участников охватывает все федеральные округа России. Конкурс проходит при поддержке региональных органов власти и учебных заведений по всей стране.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте.

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