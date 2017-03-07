«Сименс» выбрал финалистов конкурса в ЮФО и СФО

08 Марта 2017 года, 10:30

РОССИЯ/ 8 марта/ БИ-ПОРТ - Экспертный совет XI Всероссийского конкурса выбрал очередных финалистов в регионах. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах лучшей была признана работа ученицы 10 класса из Ростова-на-Дону Марии Кожевниковой. Она разработала устройство, которое помогает в решении проблем по реабилитации пациентов после операции предстательной железы.

В Сибирском округе победу одержал ученик 10 класса Альберт Григорьев из Новосибирска. Он разработал специальный браслет, который информирует родственников пациента о критических ситуациях в случае кардиологических осложнений. Браслет предназначен для людей с сердечными заболеваниями, входящих в зону риска. Научным руководителем проекта является Артем Земляк, который сам был финалистом конкурса в 2015-2016 учебном году.

Накануне стал известен победитель конкурса в Приволжском федеральном округе.

До конца марта победители определятся во всех федеральных округах страны. Лучшие работы будут представлены в финале, который пройдет в апреле в Москве.

Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи и проводится компанией «Сименс» уже одиннадцатый раз. В этом году в адрес оргкомитета поступило около 400 заявок. География участников охватывает все федеральные округа России. Конкурс проходит при поддержке региональных органов власти и учебных заведений по всей стране.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте.