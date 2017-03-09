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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманский педагогический колледж присоединился к проведению Всероссийского заповедного урока
 
 
 
 
09 Марта 2017 года, 15:00

Мурманский педагогический колледж присоединился к проведению Всероссийского заповедного урока


МУРМАНСК/ 9 марта/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже состоялись уроки в рамках общероссийского эколого-просветительского проекта «Заповедный урок». Организатором акции, посвящённой 100-летию заповедной системы страны, выступает ЭкоЦентр «Заповедники» при информационной поддержке Минприроды, Минобрнауки РФ, комитета общественных связей города Москвы. Партнерами проекта являются Русское географическое общество, Российское движение школьников, Зеленое движение России «ЭКА», «Твоя природа».

Занятия и встречи в рамках проекта проводятся по всей стране. На них школьников и студентов ждут рассказы о заповедной системе России: уникальных заповедниках, национальных парках, иных особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

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Уроки в педагогическом колледже организовала и провела преподаватель Ирина Георгиевна Шабакина. На них был приглашён специальный гость – заслуженный эколог РФ, кандидат биологических наук, главный научный сотрудник отдела Государственного природного заповедника «Пасвик» Ольга Акиндиновна Макарова. На занятиях студенты узнали, какое значение имели на Руси священные рощи и засечные леса, с чего начала отсчёт уникальная система сохранения сети эталонных природных объектов в России и как она развивалась. Студенты собирали экологические пазлы, представляли эмблемы заповедников, находящихся в нашей стране, рассказывали об их особенностях.

Вторая часть уроков была посвящена заповедным территориям Мурманской области. На них студентам продемонстрировали презентации о Кандалакшском и Лапландском заповедниках, а также заповеднике Пасвик.

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