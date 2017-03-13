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Главная » Образование » Проверку системы видеонаблюдения за ходом ЕГЭ провели в Мурманской области
 
 
 
 
13 Марта 2017 года, 17:10

Проверку системы видеонаблюдения за ходом ЕГЭ провели в Мурманской области


МУРМАНСК/ 13 марта /БИ-ПОРТ – Тестирование системы видеонаблюдения ЕГЭ было успешно завершено в Мурманской области, сообщают в региональном правительстве.

Нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения проходило 10 марта в двух пунктах проведения экзамена в досрочный период с онлайн видеонаблюдением. В ходе тестирования была проверена трансляция из аудитории на портале smotriege.ru из каждой аудитории, а также корректность информации о номере пункта проведения экзамена и аудиториях, отсутствие «слепых зон», корректность отображения местного времени и часового пояса.

«В Мурманской области в 2017 году онлайн видеонаблюдение в досрочный период будет обеспечено в 100% пунктов проведения экзамена. Тестирование системы видеонаблюдения показало ее полную готовность к проведению экзаменов в досрочный период», - считает министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

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