Фестиваль «Успешные люди много читают» стартует в Кировске 15 марта

14 Марта 2017 года, 08:25

КИРОВСК/ 13 марта /БИ-ПОРТ – 15 марта в Кировске начнется открытый муниципальный фестиваль «Успешные люди много читают». Целью фестиваля является воспитание уважения к книге и повышение интереса к чтению, сообщают в областном правительстве.

В рамках фестиваля планируется работа двух площадок, где будут обсуждаться проблемы формирования и развития у учащихся мотивации к чтению, воспитания уважения к книге и включения чтения в структуру приоритетных культурных потребностей учащихся, вовлечения в круг читателей учащихся, учителей, родителей.

Кроме того, на фестивале будут продемонстрированы модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге. Открытие фестиваля состоится в Хибинской гимназии в 11:00.

«Даже если снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией, мы не вправе с этим смириться, так как несём ответственность перед будущими поколениями за сохранение русской литературы, её гуманистического потенциала», - считает министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.