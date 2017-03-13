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Жизнь в Мурманске


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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Фестиваль «Успешные люди много читают» стартует в Кировске 15 марта
 
 
 
 
14 Марта 2017 года, 08:25

Фестиваль «Успешные люди много читают» стартует в Кировске 15 марта


КИРОВСК/ 13 марта /БИ-ПОРТ – 15 марта в Кировске начнется открытый муниципальный фестиваль «Успешные люди много читают». Целью фестиваля является воспитание уважения к книге и повышение интереса к чтению, сообщают в областном правительстве.

В рамках фестиваля планируется работа двух площадок, где будут обсуждаться проблемы формирования и развития у учащихся мотивации к чтению, воспитания уважения к книге и включения чтения в структуру приоритетных культурных потребностей учащихся, вовлечения в круг читателей учащихся, учителей, родителей.

Кроме того, на фестивале будут продемонстрированы модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге. Открытие фестиваля состоится в Хибинской гимназии в 11:00.

«Даже если снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией, мы не вправе с этим смириться, так как несём ответственность перед будущими поколениями за сохранение русской литературы, её гуманистического потенциала», - считает министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

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