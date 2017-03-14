Опыт мурманского конкурса Arctic Skills представлен на образовательном форуме в Салехарде

14 Марта 2017 года, 13:23

САЛЕРХАРД/ 14 марта/ БИ-ПОРТ - В Салехарде завершился III Арктический образовательный форум, в котором приняли участие более трехсот человек. В рамках форума состоялись пленарное заседание, дискуссии, мастер-классы, конкурсы, фестиваль профессий и этнокультурный фестиваль, была организована работа тематических площадок и круглых столов.

Работа дискуссионной площадки «Чемпионаты WS как ресурс для подготовки кадров для инвестиционных проектов экономики региона» была направлена на обсуждение вопросов повышения эффективности и качества подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в логике стандартов WorldSkills (WS) для обеспечения реализации региональных инвестиционных проектов.

От Мурманской области участие в работе дискуссионной площадки принял начальник отдела по практике и трудоустройству ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» Феоктистов Олег Валерьевич. Олег Валерьевич и Тронд Хансен (Норвегия) поделились с присутствующими опытом проведения международного конкурса профессионального мастерства Arctic Skills. Вторая часть выступления нашего представителя была сфокусирована на опыте проведения чемпионатов WS в Мурманской области.