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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Опыт мурманского конкурса Arctic Skills представлен на образовательном форуме в Салехарде
 
 
 
 
14 Марта 2017 года, 13:23

Опыт мурманского конкурса Arctic Skills представлен на образовательном форуме в Салехарде


САЛЕРХАРД/ 14 марта/ БИ-ПОРТ - В Салехарде завершился III Арктический образовательный форум, в котором приняли участие более трехсот человек. В рамках форума состоялись пленарное заседание, дискуссии, мастер-классы, конкурсы, фестиваль профессий и этнокультурный фестиваль, была организована работа тематических площадок и круглых столов.

Работа дискуссионной площадки «Чемпионаты WS как ресурс для подготовки кадров для инвестиционных проектов экономики региона» была направлена на обсуждение вопросов повышения эффективности и качества подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в логике стандартов WorldSkills (WS) для обеспечения реализации региональных инвестиционных проектов.

От Мурманской области участие в работе дискуссионной площадки принял начальник отдела по практике и трудоустройству ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» Феоктистов Олег Валерьевич. Олег Валерьевич и Тронд Хансен (Норвегия) поделились с присутствующими опытом проведения международного конкурса профессионального мастерства Arctic Skills. Вторая часть выступления нашего представителя была сфокусирована на опыте проведения чемпионатов WS в Мурманской области.

 

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