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Главная » Образование » Мурманские школьники представят регион на фестивале робототехники в Москве
 
 
 
 
14 Марта 2017 года, 14:28

Мурманские школьники представят регион на фестивале робототехники в Москве


МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Ученики мурманской школы №5 отправятся на соревнования по робототехнике, которые пройдут в Москве с 15 по 17 марта в рамках Всероссийского молодежного фестиваля «РобоФест».

Команда в составе пяти человек получила такую возможность после победы на региональных состязаниях «ИКаР» — инженерные кадры России, сообщили в городской администрации.

Мурманские ребята привезут на соревнования мини-фабрику по изготовлению пельменей. Идея создания конструкции пришла в головы юным северянам после экскурсии на одно из пищевых предприятий города.

«Занятия робототехникой играют большую роль в учебном процессе. Они развивают моторику, усидчивость, помогают приобрести инженерные навыки, расширяют кругозор», - считает директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова.

На счету будущих инженеров уже десятки инновационных разработок. Кроме того, реюята недонократно становились призерами различных соревнований по робототехнике, в том числе муниципального конкурса «Арктик-робот», а также регионального фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики», турнира по робототехнике «РобоАрктика» и многих других соревнований.

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