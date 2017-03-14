Технологию печати и сканирования бланков ЕГЭ в аудиториях проверили в Мурманской области

14 Марта 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Сегодня в 12 региональных пунктах проведения единого госэкзамена прошла апробация применения технологий печати контрольных измерительных материалов и перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид прямо в пунктах проведения экзамена.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Мурманской области, апробация проводилась для подготовки кадров и отработки технологии печати и сканирования. Участие в тестировании приняли члены государственной экзаменационной комиссии, а также технические специалисты и организаторы, которые будут работать в пунктах проведения экзаменов в основной период ЕГЭ–2017.

В ведомстве также сообщили, что в прошлом году ЕГЭ с применением данных технологий проходил в 63% пунктов Мурманской области. В ходе проведения не было выявлено технологических сбоев, и новые технологии полностью подтвердили свою работоспособность и надежность.