Студенты Мурманского индустриального колледжа получили сертификаты международного курса по морскому бурению

15 Марта 2017 года, 14:10

МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманском индустриальном колледже состоялось торжественное вручение сертификатов международного обучающего курса по морскому бурению «DWST Уровень 1». Они были выданы студентам второго курса по профессии «Бурильщик морского бурения скважин». В дальнейшем обучение по этой программе и успешная сдача экзамена позволят выпускникам быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда нашего региона, и в иностранных компаниях. Норвежские партнеры специально прибыли в столицу Заполярья, чтобы стать частью этого события.

В июне прошлого года между индустриальным колледжем и Норвежской академией бурения «Nortrain» был подписан договор о подготовке кадров для нефтегазовой отрасли, а уже в начале нового учебного года открылись курсы по морскому бурению. В их рамках студентам предлагалось пройти обучение по шести модулям: «Технология бурения», «Системы управления», «Скважинные жидкости», «Управление скважиной», «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды», «Заканчивание скважины и добыча».