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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

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Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Студенты Мурманского индустриального колледжа получили сертификаты международного курса по морскому бурению
 
 
 
 
15 Марта 2017 года, 14:10

Студенты Мурманского индустриального колледжа получили сертификаты международного курса по морскому бурению

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МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманском индустриальном колледже состоялось торжественное вручение сертификатов международного обучающего курса по морскому бурению «DWST Уровень 1». Они были выданы студентам второго курса по профессии «Бурильщик морского бурения скважин». В дальнейшем обучение по этой программе и успешная сдача экзамена позволят выпускникам быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда нашего региона, и в иностранных компаниях. Норвежские партнеры специально прибыли в столицу Заполярья, чтобы стать частью этого события.

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В июне прошлого года между индустриальным колледжем и Норвежской академией бурения «Nortrain» был подписан договор о подготовке кадров для нефтегазовой отрасли, а уже в начале нового учебного года открылись курсы по морскому бурению. В их рамках студентам предлагалось пройти обучение по шести модулям: «Технология бурения», «Системы управления», «Скважинные жидкости», «Управление скважиной», «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды», «Заканчивание скважины и добыча».

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