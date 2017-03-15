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Главная » Образование » В Полярных Зорях прошла стажировка педагогов «Школы Росатома»
 
 
 
 
15 Марта 2017 года, 17:00

В Полярных Зорях прошла стажировка педагогов «Школы Росатома»


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – Впервые площадкой стажировки педагогов в рамках проекта «Школы Росатома» стал город Полярные Зори. На ней свой авторский проект «Игровой континуум – интеллектуальная среда развития и обучения» представила местный учитель математики гимназии №1 Елена Приставко, которая является победителем конкурса для педагогов, владеющих технологиями работы с детьми. Она провела занятие для своих коллег из других городов-участников проекта «Школы Росатома» по собственной методике. Основой ее программы стали способы повышения мотивации учащихся, развития их коммуникативных и творческих навыков через переход от традиционных учебных заданий к новой форме обучения – игровой среде.

«В течение трех дней участники конкурса педагогического мастерства из городов присутствия предприятий ГК «Росатом» делились опытом на мастер-классах. Педагоги посетили с экскурсией Кольскую АЭС, познакомились с работой крупнейшего производителя электрической энергии в Мурманской области», – рассказал «Би-порту» представитель Кольской АЭС.

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