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Жизнь в Мурманске


Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Молодёжный экологический форум стартует в Мурманске в апреле
 
 
 
 
15 Марта 2017 года, 19:20

Молодёжный экологический форум стартует в Мурманске в апреле

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МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — С 10 по 15 апреля в центральной городской библиотеке Мурманска пройдет молодёжный экологический форум «Природа. Технологии. Жизнь». Форум пройдет в рамках Года экологии в России.

В пяти филиалах библиотеки начнут работу тематические секции, участники которых смогут проявить творческие способности и представить свой креативный взгляд на актуальные темы.

Кроме того, в рамках форума пройдут арт-показы, творческие дефиле, виртуальные туры и творческие лаборатории.

«Природа. Технологии. Жизнь» - это, в первую очередь, молодёжная трибуна, с которой можно выступить как индивидуально, так и командой. Молодёжный экологический форум – это событие, которое соберёт неравнодушных, творческих, интересных, креативных людей, готовых представить своё мнение, услышать других и обсудить актуальные темы вместе», - отмечают организаторы форума.

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