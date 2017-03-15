Молодёжный экологический форум стартует в Мурманске в апреле

15 Марта 2017 года, 19:20

МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — С 10 по 15 апреля в центральной городской библиотеке Мурманска пройдет молодёжный экологический форум «Природа. Технологии. Жизнь». Форум пройдет в рамках Года экологии в России.

В пяти филиалах библиотеки начнут работу тематические секции, участники которых смогут проявить творческие способности и представить свой креативный взгляд на актуальные темы.

Кроме того, в рамках форума пройдут арт-показы, творческие дефиле, виртуальные туры и творческие лаборатории.

«Природа. Технологии. Жизнь» - это, в первую очередь, молодёжная трибуна, с которой можно выступить как индивидуально, так и командой. Молодёжный экологический форум – это событие, которое соберёт неравнодушных, творческих, интересных, креативных людей, готовых представить своё мнение, услышать других и обсудить актуальные темы вместе», - отмечают организаторы форума.