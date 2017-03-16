Проект технопарка «Кванториум» обсудили в Мурманске

16 Марта 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялось заседание рабочей группы по созданию и функционированию в Мурманской области детского технопарка «Кванториум». В рамках рабочей группы обсуждался дизайн-проект будущего технопарка и перечень ремонтных работ, необходимых для осуществления замысла дизайнеров. По итогам заседания утверждены дизайн всех помещений и смета расходов на проведение ремонтных работ.

«Кванториум» - имущественный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, на базе которого будет осуществляться обучение детей по дополнительным программам естественно-научной и технической направленности. В технопарке планируется пять направлений деятельности: Биоквантум, Робоквантум, Энерджиквантум, Геоквантум и Лазерквантум.

«Предполагается, что это позволит увеличить охват детей дополнительными программами технической и естественнонаучной направленности с 13,5% в 2016 году до 17% в 2019», – сообщили ранее в областном правительстве.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области детский технопарк «Кванториум» должен открыться на базе областного центра «Лапландия» в сентябре 2017 года. На данный момент все работы по подготовке к открытию технопарка ведутся строго по плану, согласно заявленным срокам.