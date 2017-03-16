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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Проект технопарка «Кванториум» обсудили в Мурманске
 
 
 
 
16 Марта 2017 года, 11:30

Проект технопарка «Кванториум» обсудили в Мурманске


МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялось заседание рабочей группы по созданию и функционированию в Мурманской области детского технопарка «Кванториум». В рамках рабочей группы обсуждался дизайн-проект будущего технопарка и перечень ремонтных работ, необходимых для осуществления замысла дизайнеров. По итогам заседания утверждены дизайн всех помещений и смета расходов на проведение ремонтных работ.

«Кванториум» - имущественный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, на базе которого будет осуществляться обучение детей по дополнительным программам естественно-научной и технической направленности. В технопарке планируется пять направлений деятельности: Биоквантум, Робоквантум, Энерджиквантум, Геоквантум и Лазерквантум.

«Предполагается, что это позволит увеличить охват детей дополнительными программами технической и естественнонаучной направленности с 13,5% в 2016 году до 17% в 2019», – сообщили ранее в областном правительстве.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области детский технопарк «Кванториум» должен открыться на базе областного центра «Лапландия» в сентябре 2017 года. На данный момент все работы по подготовке к открытию технопарка ведутся строго по плану, согласно заявленным срокам.

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