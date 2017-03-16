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Главная » Образование » В Мурманске пройдёт встреча выпускников Киевского высшего военно-морского политического училища
 
 
 
 
16 Марта 2017 года, 12:25

В Мурманске пройдёт встреча выпускников Киевского высшего военно-морского политического училища


МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ - 10 июня 2017 года в Мурманске пройдет встреча выпускников Киевского высшего военно-морского политического училища, посвященная 50-летнему юбилею образования вуза. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманской областной думе.

Такое решение было принято на недавнем заседании организационного комитета по подготовке данного мероприятия, который возглавил первый заместитель председателя думы Владимир Мищенко.

В рамках встречи планируется торжественная часть и праздничный концерт, а также посещение памятных мест и воинских частей Краснознаменного Северного флота.

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