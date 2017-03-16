НИТУ «МИСиС» будет готовить кадры для калийных предприятий АО «МХК ЕвроХим»

17 Марта 2017 года, 10:39

РОССИЯ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ - Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и АО «МХК ЕвроХим» подписали генеральное соглашение о многолетнем сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных специалистов горно-технологического профиля и проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и горно-конструкторских работ.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – крупнейший в России производитель минеральных удобрений – один из ключевых бизнес-партнеров НИТУ «МИСиС».

Университет и «ЕвроХим» сотрудничают с 2008 года по нескольким образовательным направлениям: практики и стажировки для студентов, именные стипендии, специальные образовательные программы. Сегодня в университете проходят обучение 60 целевых студентов «ЕвроХима».

Как отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, «сотрудничество НИТУ «МИСиС» и компании «ЕвроХим» – это пример успешного взаимодействия университета и бизнеса в области обучения и подготовки профессиональных кадров. АО «МКХ ЕвроХим» и НИТУ «МИСиС» стали учредителями чемпионата по бизнес-кейсам, который теперь проходит по всей стране – в 2016 году в нем приняли участие 66 вузов. В прошлом году компания также стала партнером университета по организации объединенной межвузовской математической олимпиады – поддерживая школьное олимпиадное движение, «ЕвроХим» провел олимпиаду в регионах своего присутствия».

Административный директор «ЕвроХима» Игорь Щелкунов подчеркнул: - В ближайшее время компания «ЕвроХим» запустит производство калийных удобрений в Волгоградской области и Пермском крае. Реализация данных калийных проектов – один из приоритетов стратегии развития нашей компании. В связи с этим новым предприятиям «ЕвроХима» потребуются высококвалифицированные специалисты, совместная подготовка которых станет первоочередной задачей «МИСиС» в рамках подписанного соглашения. Мы гордимся сотрудничеством с одним из ведущих российских технических университетов и надеемся на успешную реализацию наших совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

НИТУ «МИСиС» и «МХК ЕвроХим» определили кадровую потребность предприятия в профильных специалистах до 2021 года. В частности, компания готова принять на стажировку 400 студентов и готова направить в университет более 100 целевиков.

По договоренности сторон, в НИТУ «МИСиС» будет разработана специализированная программа подготовки специалистов. Представители компании смогут принять участие в отборе лучших студентов, которые продолжат обучение и после завершения будут приняты на работу на предприятия компании «ЕвроХим».