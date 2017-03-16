НИТУ «МИСиС» будет готовить кадры для калийных предприятий АО «МХК ЕвроХим»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют» Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют»
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
 
 

Видеоновости16+

«Кунсткамера» в Апатитах
 
 
 
 

Курсы валют 17.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,4650
-0,8359
1 USD
Доллар США
58,2437
-0,8691
1 EUR
Евро
62,4897
-0,3531
10 NOK
Норвежских крон
68,6407
-0,2409
10 SEK
Шведских крон
65,6600
-0,2692
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.4 м/с
давление 737.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Ветер в Мурманской области усилится до 20 м/с
17 Марта 2017, 09:57
Ветер в Мурманской области усилится до 20 м/с
Закрыт проезд по автодороге Заполярный-Сальмиярви
17 Марта 2017, 09:56
Закрыт проезд по автодороге Заполярный-Сальмиярви
«Аэропорт Мурманск» вернул старую схему остановки автотранспорта
16 Марта 2017, 14:49
«Аэропорт Мурманск» вернул старую схему остановки автотранспорта
В Мурманске пройдёт встреча выпускников Киевского высшего военно-морского политического училища
16 Марта 2017, 12:25
В Мурманске пройдёт встреча выпускников Киевского высшего военно-морского политического училища
 
 
 
 

Самое читаемое

«Аэропорт Мурманск» вернул старую схему остановки автотранспорта
16 Марта 2017, 14:49
В деле о взяточничестве директора музея-заповедника «Кижи» допросили главного свидетеля
16 Марта 2017, 17:15
Снимок беженцев в Кандалакше признан лучшим среди журналистов Финляндии
16 Марта 2017, 12:42
Вступил в силу приговор по очередному уголовному делу в отношении бывшего директора «СПТБ Звездочка» Фёдора Барашко
16 Марта 2017, 18:55
Экс-северянка Елена Ваенга стала заслуженной артисткой республики Марий Эл
16 Марта 2017, 19:27
Пожар в кафе Мурманской области тушили девять человек
16 Марта 2017, 16:15
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » НИТУ «МИСиС» будет готовить кадры для калийных предприятий АО «МХК ЕвроХим»
 
 
 
 
17 Марта 2017 года, 10:39

НИТУ «МИСиС» будет готовить кадры для калийных предприятий АО «МХК ЕвроХим»


РОССИЯ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ - Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и АО «МХК ЕвроХим» подписали генеральное соглашение о многолетнем сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных специалистов горно-технологического профиля и проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и горно-конструкторских работ.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – крупнейший в России производитель минеральных удобрений – один из ключевых бизнес-партнеров НИТУ «МИСиС».

Университет и «ЕвроХим» сотрудничают с 2008 года по нескольким образовательным направлениям: практики и стажировки для студентов, именные стипендии, специальные образовательные программы. Сегодня в университете проходят обучение 60 целевых студентов «ЕвроХима».

Как отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, «сотрудничество НИТУ «МИСиС» и компании «ЕвроХим» – это пример успешного взаимодействия университета и бизнеса в области обучения и подготовки профессиональных кадров. АО «МКХ ЕвроХим» и НИТУ «МИСиС» стали учредителями чемпионата по бизнес-кейсам, который теперь проходит по всей стране – в 2016 году в нем приняли участие 66 вузов. В прошлом году компания также стала партнером университета по организации объединенной межвузовской математической олимпиады – поддерживая школьное олимпиадное движение,  «ЕвроХим» провел олимпиаду в регионах своего присутствия».

Административный директор «ЕвроХима» Игорь Щелкунов подчеркнул: - В ближайшее время компания «ЕвроХим» запустит производство калийных удобрений в Волгоградской области и Пермском крае. Реализация данных калийных проектов – один из приоритетов стратегии развития нашей компании. В связи с этим новым предприятиям «ЕвроХима» потребуются высококвалифицированные специалисты, совместная подготовка которых станет первоочередной задачей «МИСиС» в рамках подписанного соглашения. Мы гордимся сотрудничеством с одним из ведущих российских технических университетов и надеемся на успешную реализацию наших совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

НИТУ «МИСиС» и «МХК ЕвроХим» определили кадровую потребность предприятия в профильных специалистах до 2021 года. В частности, компания готова принять на стажировку 400 студентов и готова направить в университет более 100 целевиков.

По договоренности сторон, в НИТУ «МИСиС» будет разработана специализированная программа подготовки специалистов. Представители компании смогут принять участие в отборе лучших студентов, которые продолжат обучение и после завершения будут приняты на работу на предприятия компании «ЕвроХим».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта