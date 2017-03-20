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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Образовательная выставка и книжный салон откроются в Мурманске 23 марта
 
 
 
 
20 Марта 2017 года, 20:10

Образовательная выставка и книжный салон откроются в Мурманске 23 марта


МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — С 23 по 25 марта в павильоне Мурманэкспо в Мурманске пройдет профильная выставка «Образование. Профессия. Карьера 2017». Образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования представят на выставке свои образовательные услуги, а также расскажут о специальностях, формах, программах обучения и условиях поступления.

Выставка предназначена для будущих абитуриентов и их родителей — поступающие смогут пообщаться с представителями приемных комиссий, готовыми ответить на все интересующие вопросы, пройти экспресс-тесты на профориентацию и определить свою инициативность и успешность. На выставке будут представлены направления дополнительного образования — кружки, центры и курсы, в эти дни также будут проводиться различные мастер-классы для взрослых и детей.

Кроме того, с 23 по 25 марта в павильоне будут проходить Мурманский книжный салон. В рамках мероприятия — презентации книг, творческие встречи, спектакль «71 миниатюра» от Арктического театра, а также выставка детских рукописных книг. Подарком всем гостям выставки станет встреча с Захаром Прилепиным и презентация его новой книги «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».

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