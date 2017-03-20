Образовательная выставка и книжный салон откроются в Мурманске 23 марта

20 Марта 2017 года, 20:10

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — С 23 по 25 марта в павильоне Мурманэкспо в Мурманске пройдет профильная выставка «Образование. Профессия. Карьера 2017». Образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования представят на выставке свои образовательные услуги, а также расскажут о специальностях, формах, программах обучения и условиях поступления.

Выставка предназначена для будущих абитуриентов и их родителей — поступающие смогут пообщаться с представителями приемных комиссий, готовыми ответить на все интересующие вопросы, пройти экспресс-тесты на профориентацию и определить свою инициативность и успешность. На выставке будут представлены направления дополнительного образования — кружки, центры и курсы, в эти дни также будут проводиться различные мастер-классы для взрослых и детей.

Кроме того, с 23 по 25 марта в павильоне будут проходить Мурманский книжный салон. В рамках мероприятия — презентации книг, творческие встречи, спектакль «71 миниатюра» от Арктического театра, а также выставка детских рукописных книг. Подарком всем гостям выставки станет встреча с Захаром Прилепиным и презентация его новой книги «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».