Победителями регионального чемпионата «Что? Где? Когда?» стали мурманчане

21 Марта 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — Этап фестиваля интеллектуальных игр на кубок «ЛаппиФест» прошёл в мурманском центре «Лапландия» 17 марта. В рамках прошедшего этапа состоялся финал регионального чемпионата среди обучающихся образовательных организаций по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и регионального турнира по интеллектуальной игре «Брейн-ринг».

По итогам игр призовые места в региональном чемпионате по «Что? Где? Когда?» распределились в младшей группе среди команд мурманской школы №33, североморской школы №10 и Мурманского политехнического музея. Среди участников старшей возрастной группы призёрами стали представители Мурманского академического лицея, североморской гимназии №1, победу одержала сборная Дома детского творчества имени Бредова, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, мурманских гимназий №3 и №5.

Все команды-призеры были награждены памятными медалями и сертификатами на посещение музея пожарной охраны и музея занимательных наук «Фокус». Победителям в обеих возрастных группах вручены памятные кубки и сертификаты. Однако главным призом для команды-победителя турнира стало право представлять Мурманскую область на чемпионате России, который состоится в мае в Ижевске.

В региональном турнире по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» призовые места достались команде североморской школы №10, а также Мурманских академического и политехнического лицея. Команды-призеры также награждены дипломами, команде-победителю вручен памятный кубок, настольные игры и сертификат на посещение клуба-магазина «Fresh Game». Персональный приз за наибольшее количество ответов в финале «Брейн-ринга» получил игрок команды североморской средней школы №10 Артём Краев.

В этом году в региональном чемпионате по интеллектуальным играм приняло участие 57 команд из 14 муниципальных образований области, в финал прошли 25 команд.

Интеллектуальные состязания продолжатся в апреле на заключительном этапе фестиваля интеллектуальных игр на кубок «ЛаппиФест» центра «Лапландия», в программу которого включены «Своя игра», финал турнира «Знаток русского языка» и различные игротеки.