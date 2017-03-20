Духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения обсудили в Апатитах

21 Марта 2017 года, 11:40

АПАТИТЫ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — Межмуниципальная межведомственная общественно-педагогическая конференция «Духовность, нравственность, патриотизм – основы воспитания подрастающего поколения и залог единства Отечества» прошла на базе средней общеобразовательной школы №4 в Апатитах, сообщают в областном правительстве.

В рамках конференции работало десять дискуссионных площадок. Участники обсудили актуальные вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Участие в конференции приняли 103 педагога из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кандалакши, Кировска, Апатитов и Североморска, а также представители РПЦ, воспитатели детских садов, преподаватели средних профессиональных образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, работники библиотек, музеев, Дворца культуры, государственного архива, молодёжного социального центра Апатитов, руководители военно-патриотических клубов, представители подразделения по делам несовершеннолетних полиции и представители общественности.

Опыт работы школ, детских садов, домов детского творчества по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию был представлен на выставке.