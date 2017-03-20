В Мурманске откроется общественный центр гражданского и патриотического воспитания «Волонтёры Победы»

21 Марта 2017 года, 13:48

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманском арктическом государственном университете состоится открытие общественного центра гражданского и патриотического воспитания «Волонтёры Победы».

24 ноября 2016 года региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» подписало с МГТУ и с МАГУ соглашение о создании общественных центров гражданско-патриотического воспитания. В МГТУ центр открылся 13 декабря.

На открытии общественного центра состоится тренинг, а также выборы председателя, заместителя, пресс-секретарей и координаторов. Далее центр будет активно работать и взаимодействовать с региональным отделением.

«У нас есть центральный штаб в Москве, в каждом субъекте есть региональные штабы, а в каждом регионе – муниципальные, и на их же уровне есть общественные центры. У них такой же функционал, как у муниципальных штабов. У себя на базе они проводят мероприятия, участвуют в наших мероприятиях и в целом выполняют функции центра гражданского и патриотического воспитания», - рассказал Никита Тихомиров, председатель регионального штаба «Волонтеры победы».