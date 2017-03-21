Образовательные учреждения Мурманской области получили гранты правительства

21 Марта 2017 года, 15:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — Образовательные учреждения Мурманской области получат гранты на реализацию инновационных проектов. Решение о выделении грантов было принято на заседании Совета по инновационной деятельности в системе образования Мурманской области.

По словам министра образования и науки Мурманской области Наталии Карпенко, приоритетным направлением для областных образовательных учреждений сегодня является развитие естественнонаучного и инженерно-технического образования с учетом основных направлений социально-экономического развития региона.

В рамках заседания были подведены итоги конкурса на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области в 2017 году. Целью конкурса являлось создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы общего образования Мурманской области. Как сообщили в областном правительстве, в пяти номинациях конкурса приняли участие 53 образовательные организации из тринадцати муниципальных образований региона, получателями грантов стали 18 учреждений. Размеры грантов составят 250, 300, 500 тысяч и 1 млн рублей.