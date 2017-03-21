Мурманские школьники вернулись с фестиваля робототехники

21 Марта 2017 года, 16:47

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Учащиеся мурманской школы №5 вернулись с соревнований по робототехнике, которые прошли в рамках Всероссийского молодежного фестиваля «РобоФест» в Москве. Ребята достойно представили родной город, уверенно заняв место в первой десятке.

Для мурманских школьников это первый опыт таких крупных соревнований. Бороться за победу пришлось с опытными технопарками Белгорода и Новосибирска – фаворитами подобных турниров.

Мурманчане привезли в столицу мини-цех по производству пельменей. Жюри высоко оценило необычность идеи и ее практическое исполнение.

Стоит отметить, что ребята занимаются в студии прикладных информационных технологий «Креатор» на базе школы.