В Мурманске полицейские провели для учеников кадетского класса Урок Мужества

21 Марта 2017 года, 20:20

МУРМАНСК/ 21 марта - В Мурманске для кадетов 6 класса правоохранительной направленности школы №44 прошел Урок Мужества. Заместитель начальника медико-санитарной части МВД России полковник полиции Андрей Дурягин рассказал ребятам о подвиге сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, в том числе в служебных командировках на территорию Северо-Кавказского региона.

Андрей Дурягин, проходя службу в различных подразделениях полиции, сам неоднократно бывал в служебных командировках, некоторых из погибших полицейских он знал лично. Кадеты вместе с представителем полиции вспомнили несколько героев, которые отдали свою жизнь при исполнении служебного долга.

Навечно в списки личного состава ОМВД России по г. Мончегорску зачислен лейтенант милиции Вадим Александрович Перфильев, проходивший службу в органах внутренних дел с марта 1995 года.

17 июля 2000 года в 7 часов 30 минут в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что возле дома по улице Ленинградская набережная происходит драка, один из участников вооружен. Экипажи вневедомственной охраны блокировали преступника, не позволив ему скрыться с места преступления. Лейтенант милиции Перфильев, оказавшись первым на месте происшествия, в ходе задержания особо опасного вооруженного преступника получил смертельное ранение. Падая, он сумел произвести четыре выстрела из табельного оружия, дважды ранив преступника. Подоспевшие сотрудники милиции задержали и обезоружили преступника. Участковый инспектор Вадим Перфильев от полученных ранений скончался. За мужество при исполнении служебных обязанностей лейтенант милиции Вадим Александрович Перфильев посмертно награжден орденом Мужества.

Навечно в списках личного состава ОБ ППС УМВД России по г. Мурманску числится старший сержант милиции Виктор Сергеевич Паньков, который проходил службу в органах внутренних дел в должности милиционера патрульно-постовой службы.

Виктор Паньков погиб в результате смертельного ранения, полученного им 5 августа 2004 года на посту при охране отделения милиции в Республике Чечня. Около 22:00 пост был обстрелян из автоматического стрелкового оружия. Старший сержант милции совместно с товарищами открыли ответный огонь на поражение огневых точек противника. Во время боевого столкновения, которое длилось не более пяти минут, Виктор Паньков получил пулевое ранение, однако продолжил вести бой до прибытия помощи. От полученного смертельного ранения он скончался на следующий день. За смелость и отвагу, проявленные при охране общественного порядка, старший сержант милиции Виктор Паньков награжден посмертно орденом Мужества.

Всего, как отметил Андрей Дурягин, государственными наградами посмертно награжден 21 сотрудник органов внутренних дел Мурманской области, одному сотруднику присвоено звание Герой России посмертно. Их подвиги остаются примером для подражания всех полицейских региона.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области