В Мурманске состоится VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей»

МУРМАНСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 6-8 сентября пройдёт VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей». С инициативой проведения этого мероприятия в столице Заполярья выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как ранее заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, для региона выставка – это уникальная возможность продемонстрировать реализацию системных решений по модернизации социальной сферы, внедрению инновационных социальных технологий профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства.
Как принимающая сторона Мурманская область проводит всестороннюю организационную работу, в которой принимают участие все заинтересованные ведомства. На заседании оргкомитета, состоявшегося накануне, были определены площадки, на которых пройдут мероприятия деловой программы, а также дальнейшие направления работы по наполнению содержательной части выставки-форума.