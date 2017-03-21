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Жизнь в Мурманске


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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманске состоится VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей»
 
 
 
 
22 Марта 2017 года, 10:05

В Мурманске состоится VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей»


МУРМАНСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 6-8 сентября пройдёт VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей». С инициативой проведения этого мероприятия в столице Заполярья выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как ранее заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, для региона выставка – это уникальная возможность продемонстрировать реализацию системных решений по модернизации социальной сферы, внедрению инновационных социальных технологий профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства.

Как принимающая сторона Мурманская область проводит всестороннюю организационную работу, в которой принимают участие все заинтересованные ведомства. На заседании оргкомитета, состоявшегося накануне, были определены площадки, на которых пройдут мероприятия деловой программы, а также дальнейшие направления работы по наполнению содержательной части выставки-форума.

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