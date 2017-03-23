В Мурманской области 186 выпускников будут сдавать ЕГЭ досрочно

23 Марта 2017 года, 13:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 23 марта, в Мурманской области стартует досрочный период проведения единого государственного экзамена. В нем примут участие 186 выпускников прошлых лет и один выпускник текущего года.

Первый экзамен по географии и информатике и ИКТ пройдет на пункте проведения экзамена 970, расположенном в мурманской школе №41. Пункт оборудован системой видеонаблюдения в онлайн режиме, металлодетекторами. Распределение участников и организаторов по аудиториям осуществляется в автоматизированном режиме.

На всех этапах экзамена в пункте и в Региональном центре обработки информации присутствуют общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов и родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодежи.

Особое внимание при подготовке к проведению экзамена уделено апробации технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения экзамена и последовательности действий специалистов при нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации со стороны участников и организаторов ЕГЭ.

«Мурманская область полностью готова к проведению ЕГЭ в досрочный период. Все специалисты прошли инструктаж и обучение. На пунктах и в Региональном центре обработки информации установлено и настроено необходимое программное обеспечение. Обновлены программно-аппаратные комплексы, необходимые для проведения онлайн видеонаблюдения, успешно проведено тестирование системы», – резюмировала министр науки и образования Мурманской области Наталия Карпенко.

Основной этап ЕГЭ пройдёт с 29 мая по 1 июля.