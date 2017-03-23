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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманской области 186 выпускников будут сдавать ЕГЭ досрочно
 
 
 
 
23 Марта 2017 года, 13:47

В Мурманской области 186 выпускников будут сдавать ЕГЭ досрочно


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 23 марта, в Мурманской области стартует досрочный период проведения единого государственного экзамена. В нем примут участие 186 выпускников прошлых лет и один выпускник текущего года.

Первый экзамен по географии и информатике и ИКТ пройдет на пункте проведения экзамена 970, расположенном в мурманской школе №41. Пункт оборудован системой видеонаблюдения в онлайн режиме, металлодетекторами. Распределение участников и организаторов по аудиториям осуществляется в автоматизированном режиме.

На всех этапах экзамена в пункте и в Региональном центре обработки информации присутствуют общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов и родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодежи.

Особое внимание при подготовке к проведению экзамена уделено апробации технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения экзамена и последовательности действий специалистов при нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации со стороны участников и организаторов ЕГЭ.

«Мурманская область полностью готова к проведению ЕГЭ в досрочный период. Все специалисты прошли инструктаж и обучение. На пунктах и в Региональном центре обработки информации установлено и настроено необходимое программное обеспечение. Обновлены программно-аппаратные комплексы, необходимые для проведения онлайн видеонаблюдения, успешно проведено тестирование системы», – резюмировала министр науки и образования Мурманской области Наталия Карпенко.

Основной этап ЕГЭ пройдёт с 29 мая по 1 июля.

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