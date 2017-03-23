Интерактивная карта о необыкновенных местах Кольского Севера появится в Мурманске

23 Марта 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 30 марта состоится презентация интерактивной карты «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера».

Карта содержит краткие историко-культурологические справки о достопримечательностях Кольского полуострова, фото, аудио, видеоматериалы, 3D экскурсии. Главная её задача – привлечь внимание жителей и гостей региона к культурным, историческим, географическим, гидрологическим объектам и необычным явлениям природы, а также способствовать развитию круглогодичного туризма.

В рамках презентации нового ресурса выступят представители регионального отделения Российского географического общества. Они расскажут об экспедициях за «снежным человеком» в Ловозерских тундрах и изучении лабиринтов.

Каждый желающий сможет проверить свои краеведческие знания, ответив на вопросы электронной викторины «Проверим себя». Начало 15:00.