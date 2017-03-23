Ученики из Челябинска и Санкт-Петербурга вышли в финал конкурса «Сименс»

23 Марта 2017 года, 17:15

РОССИЯ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Экспертный совет XI Всероссийского конкурса для старшеклассников, который проводит компания «Сименс», выбрал очередных финалистов в регионах.

В Уральском федеральном округе лучшей стала работа учащегося 9 класса Дмитрия Мишутина из Челябинска. В рамках проекта он сконструировал модель квадрокоптера с функцией записи и передачи видеоданных по беспроводной связи. Устройство позволяет вести наблюдение и осуществлять фото- и видеосъемку объектов и даже животных. Научным руководителем участника стал Эдуард Красавин, воспитанники которого несколько раз выходили в финал конкурса.

В Северо-Западном округе победу одержали ученицы 11 класса Екатерина Котлова и Алина Чулкова из Санкт-Петербурга. Их работа посвящена изучению способов очистки слаборадиоактивных отходов для обезвреживания сточных вод. Проект затрагивает тему утилизации данного вида отходов с помощью альтернативного метода, который отличается невысокой стоимостью.

Ранее уже были названы победители в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Сибирском округе и в Приволжском федеральном округе. Лучшие работы будут представлены в финале, который пройдет в апреле в Москве.

Конкурс научно-инновационных проектов направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи и проводится компанией «Сименс» уже 11 раз. В этом году в адрес оргкомитета поступило около 400 заявок. География участников охватывает все федеральные округа России. Конкурс проходит при поддержке региональных органов власти и учебных заведений.