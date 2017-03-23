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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Ученики из Челябинска и Санкт-Петербурга вышли в финал конкурса «Сименс»
 
 
 
 
23 Марта 2017 года, 17:15

Ученики из Челябинска и Санкт-Петербурга вышли в финал конкурса «Сименс»


РОССИЯ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Экспертный совет XI Всероссийского конкурса для старшеклассников, который проводит компания «Сименс», выбрал очередных финалистов в регионах.

В Уральском федеральном округе лучшей стала работа учащегося 9 класса Дмитрия Мишутина из Челябинска. В рамках проекта он сконструировал модель квадрокоптера с функцией записи и передачи видеоданных по беспроводной связи. Устройство позволяет вести наблюдение и осуществлять фото- и видеосъемку объектов и даже животных. Научным руководителем участника стал Эдуард Красавин, воспитанники которого несколько раз выходили в финал конкурса.

В Северо-Западном округе победу одержали ученицы 11 класса Екатерина Котлова и Алина Чулкова из Санкт-Петербурга. Их работа посвящена изучению способов очистки слаборадиоактивных отходов для обезвреживания сточных вод. Проект затрагивает тему утилизации данного вида отходов с помощью альтернативного метода, который отличается невысокой стоимостью.

Ранее уже были названы победители в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Сибирском округе и в Приволжском федеральном округе. Лучшие работы будут представлены в финале, который пройдет в апреле в Москве.

Конкурс научно-инновационных проектов направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи и проводится компанией «Сименс» уже 11 раз. В этом году в адрес оргкомитета поступило около 400 заявок. География участников охватывает все федеральные округа России. Конкурс проходит при поддержке региональных органов власти и учебных заведений.

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