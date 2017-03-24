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Татьяна Сахневич:

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Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Самый массовый ЕГЭ досрочного периода пройдет 27 марта
 
 
 
 
24 Марта 2017 года, 14:20

Самый массовый ЕГЭ досрочного периода пройдет 27 марта


МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – На пункте проведения экзаменов 970, расположенном в мурманской школе №41, 27 марта пройдет самый массовый единый государственный экзамен досрочного периода – русский язык. В экзамене планируют принять участие 111 человек – выпускники прошлых лет, 1 выпускница текущего года, имеющая допуск педагогического совета.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайн-видеонаблюдение и присутствие в пункте проведения экзамена общественных наблюдателей. Во время экзамена будет осуществляться онлайн-видеонаблюдение и в региональном ситуационном центре.

«Результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов», – напомнила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области, пожелав участникам успехов на экзамене.

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