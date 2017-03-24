Самый массовый ЕГЭ досрочного периода пройдет 27 марта

24 Марта 2017 года, 14:20

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – На пункте проведения экзаменов 970, расположенном в мурманской школе №41, 27 марта пройдет самый массовый единый государственный экзамен досрочного периода – русский язык. В экзамене планируют принять участие 111 человек – выпускники прошлых лет, 1 выпускница текущего года, имеющая допуск педагогического совета.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайн-видеонаблюдение и присутствие в пункте проведения экзамена общественных наблюдателей. Во время экзамена будет осуществляться онлайн-видеонаблюдение и в региональном ситуационном центре.

«Результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов», – напомнила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области, пожелав участникам успехов на экзамене.