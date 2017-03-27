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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманске открывается фестиваль «Юные инженеры Арктики»
 
 
 
 
27 Марта 2017 года, 13:04

В Мурманске открывается фестиваль «Юные инженеры Арктики»


МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – На базе центра дополнительного образования «Лапландия» 28 и 29 марта состоится фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Закрытие сезона 2016/2017 учебного года».

В программе фестиваля – региональный турнир по робототехнике, олимпиада по робототехнике и творческий конкурс «Живопись в стиле LEGO»; региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию в рамках фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных»; интерактивная выставка изобретений научно-технического творчества; открытые творческие мастерские и презентация работы координационных центров по робототехнике и научно-техническому творчеству.

Впервые для учащихся совместно со студентами Мурманского арктического государственного университета будет организована профориентационная игра «Профессии будущего» с использованием «Атласа новых профессий».

Для педагогических работников запланированы мастер-классы по программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills (компетенции «Мобильная робототехника», «Интернет вещей»), «круглый стол» на тему «Опыт работы муниципальных координационных центров по робототехнике и научно-техническому творчеству Мурманской области за 2016-2017 учебный год и развитие перспективных направлений».

В рамках фестиваля будет дан старт областному образовательному проекту «Полигон-PRO»: день на производстве».

В течение двух дней будет работать выставка работ по итогам областного этапа Всероссийского фотоконкурса «Юность России – 2017».

На церемонии закрытия фестиваля, которая состоится 29 марта в 15:00, будут награждены победители и призёры регионального этапа Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit», регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века».

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