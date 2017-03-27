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Татьяна Сахневич:

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Надежда Вуколова:

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Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

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Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Центральном округе назвали победителя конкурса научно-инновационных проектов
 
 
 
 
27 Марта 2017 года, 16:35

В Центральном округе назвали победителя конкурса научно-инновационных проектов


РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – В Центральном округе завершился региональный этап XI Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов, который проводит компания «Сименс».

Лучшим стал проект ученика 10 класса Савинова Максима из Москвы. Он разработал новый способ работы трансмиссии автомобиля, объединяющий лучшие характеристики различных типов коробок передач. Такой тип трансмиссии может оказаться наиболее полезным для грузовых машин и тракторов, в которых используют много скоростей. Среди основных достоинств разработки – простота использования, непрерывность передачи мощности и экономичность.

Эксперты также отметили высокий уровень работ участников из Воронежа, Москвы и Московской области.

Ранее назвали победителей в Уральском федеральном округе, в Северо-Западном округе, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Сибирском округе и в Приволжском федеральном округе. 19 апреля в Москве состоится финал конкурса, где все победители региональных этапов представят свои работы экспертному совету.

Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи и проводится компанией «Сименс» уже 11 раз. В этом году в адрес оргкомитета поступило около 400 заявок. География участников охватывает все федеральные округа России. Конкурс проходит при поддержке региональных органов власти и учебных заведений.

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