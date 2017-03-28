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Главная » Образование » «Зенит» и «МегаФон» открывают школу спортивной журналистики
 
 
 
 
28 Марта 2017 года, 13:16

«Зенит» и «МегаФон» открывают школу спортивной журналистики


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – «Зенит» и компания «МегаФон» организуют курс открытых лекций по спортивной журналистике в рамках нового образовательного проекта, которые пройдут с марта по июнь 2017 года.

«Мобильный интернет и современные устройства подарили каждому из нас возможность стать журналистом: делать собственные репортажи и вести онлайн-трансляции с трибун прямо во время матчей. Сине-бело-голубые и «МегаФон» помогут научиться делать это профессионально. Новый проект создан для тех, кто мечтает стать спортивным журналистом и делать по-настоящему интересные посты, видео и фото для миллионов болельщиков по всему миру», – рассказала «Би-порту» представитель Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» Людмила Чехова.

Встречи с ведущими спортивными комментаторами, редакторами и обозревателями, экс-футболистами и представителями экспертного сообщества, а также со специалистами по спортивному интернету будут проводиться в Санкт-Петербурге в пространстве «Охта Lab», расположенном в ТРЦ «Охта Молл» на Якорной, 5А. Ведущий проекта – комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов.

Экспертом в рамках первой лекции выступит экс-главный редактор дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» Таш Саркисян. Он расскажет, каким должно быть спортивное телевидение. Лекция пройдет 29 марта и начнется в 19:00.

Школа спортивной журналистики – совместный проект «Зенита» и «МегаФона», который призван привлечь внимание к проблемам развития российской спортивной журналистики. Принять участие в лекциях в качестве слушателей сможет каждый желающий – для этого необходимо оформить предварительную запись на сайте «Охта Lab». Кроме того, трансляции из школы спортивной журналистики можно будет увидеть онлайн в приложении «ВК Live». Организатором прямых эфиров выступит «МегаФон».

«МегаФон» стал партнером «Зенита» и официальным поставщиком услуг связи для флагмана российского футбола в 2015 году. Первым проектом в рамках сотрудничества «Зенит» и «МегаФон» стал виртуальный клубный музей. Компании регулярно проводят совместные рекламные акции и развлекательные проекты для болельщиков и жителей Петербурга.

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